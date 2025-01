Il 24 gennaio fiamme e colonne di fumo si sono alzate da una raffineria di Ryazan, Russia, colpita da un attacco aereo. Il governatore della regione, Pavel Malkov, ha dichiarato che le squadre di emergenza sono intervenute dopo l’attacco. Malkov ha scritto su Telegram che le unità di difesa aerea hanno abbattuto droni nella regione. Altre fonti riportano incendi in una raffineria e in una centrale elettrica, con persone in fuga dal sito in fiamme.