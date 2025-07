La Russia ha dato il via a importanti esercitazioni navali che coinvolgono oltre 150 navi e 15.000 militari negli oceani Pacifico e Artico e nei mari Baltico e Caspio, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa. L'esercitazione denominata “July Storm”, che si svolgerà dal 23 al 27 luglio, metterà alla prova la prontezza della flotta per operazioni non standard, l'uso di armi a lungo raggio e altre tecnologie avanzate, compresi i sistemi senza pilota, ha affermato il ministero.