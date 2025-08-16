Russia, esplosione in una fabbrica a Ryazan: 11 morti

00:01:00 min
26 minuti fa

Un'esplosione in una fabbrica nella regione russa di Ryazan ha ucciso 11 persone e ne ha ferite 130.

Spagna, le conseguenze degli incendi boschivi in Galizia
Spagna, le conseguenze degli incendi boschivi in Galizia
00:01:00 min
| 26 minuti fa
FL PAKISTAN ALLUVIONE
Pakistan, forti piogge colpiscono il Paese: oltre 200 morti
00:01:00 min
| 4 ore fa
Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina
Incontro Trump-Putin, la situazione sul campo in Ucraina
00:02:25 min
| 5 ore fa
Algeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 morti
Algeria, autobus precipita da ponte: almeno 18 morti
00:01:00 min
| 5 ore fa
FL PUTIN TOMBE SOVIETICI
Alaska, Putin depone fiori su tombe di piloti sovietici
00:01:00 min
| 6 ore fa
Alaska, vertice Trump-Putin su Ucraina: nessun accordo
Alaska, vertice Trump-Putin su Ucraina: nessun accordo
00:01:00 min
| 6 ore fa
Alaska, proteste ad Anchorage durante vertice Trump-Putin
Alaska, proteste ad Anchorage durante vertice Trump-Putin
00:01:00 min
| 7 ore fa
TRUMP A FOX NEWS Intervista integrale
Trump a Fox News: "Presto incontro con Putin e Zelensky"
00:01:58 min
| 9 ore fa
Incontro in Alaska, le buone intenzioni restano intenzioni
Incontro in Alaska, le buone intenzioni restano intenzioni
00:02:28 min
| 9 ore fa
Vertice Trump-Putin, il presidente Usa: "Non c'è accordo finché non c'è accordo"
Vertice Alaska, Trump: "No accordo finché non c'è accordo"
00:00:40 min
| 14 ore fa
MCH TRUMP RIPARTENZA
Vertice Alaska, Trump riparte con Air Force One
00:01:18 min
| 14 ore fa
ESTR PUTIN Sicurezza Ucraina va garantita
Vertice Alaska, Putin: "Sicurezza Ucraina va garantita"
00:00:43 min
| 14 ore fa
