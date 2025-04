Giovedì 10 aprile Ksenia Karelina, ballerina russo-americana condannata a 12 anni in Russia per aver donato 51 dollari a un ente pro-Ucraina, è tornata negli Stati Uniti dopo uno scambio di prigionieri con Mosca. Il rilascio è avvenuto ad Abu Dhabi, dove è stata scambiata con Arthur Petrov, accusato dagli USA di traffico illecito di microelettronica verso l’esercito russo. L’accordo segnala contatti diretti tra il Cremlino e l’amministrazione Trump, che punta a un’intesa di pace per l’Ucraina.