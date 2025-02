Nella regione russa di Sakhalin, il 9 febbraio, è stata dichiarata l’allerta dopo che la nave cargo cinese An Yang 2 si è arenata al largo della costa sud-occidentale dell’isola. Nessuna fuoriuscita di carburante né minaccia per l’equipaggio, ma le autorità restano in stato di massima prontezza. A causa del maltempo, i soccorritori non possono avvicinarsi. Le operazioni di recupero inizieranno appena le condizioni miglioreranno.