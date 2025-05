Giovedì 15 maggio, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato al Cremlino il capo della "Banca PSB" russa, Petr Fradkov, mentre la delegazione russa arrivava a Istanbul per i colloqui di pace con l'Ucraina. Fradkov ha informato il Presidente sulle attività della banca a sostegno degli ordini di difesa dello Stato, sui prestiti alle imprese dell'industria della difesa e sui programmi di supporto ai veterani di guerra e ai dipendenti dell'industria della difesa. Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa per possibili colloqui di pace con l'Ucraina, ha dichiarato giovedì tramite il suo canale Telegram di essere arrivato a Istanbul e di essere pronto per un lavoro serio e professionale. .