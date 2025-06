Rutte: il nostro sostegno all'Ucraina è continuo e duraturo

Naturalmente è un'alleanza che sta al fianco del nostro vicino e partner Ucraina, il presidente Zelensky si trova qui, come osservatore. Il nostro messaggio a lui e al suo popolo è che l'Ucraina ha il nostro continuo supporto, con oltre 35 miliardi di euro che sono stati stanziati quest'anno e più ne seguiranno. Il nostro obiettivo è quello di mantenere l'Ucraina, nella lotta in modo che possa procurarsi una pace giusta e duratura per il futuro. Continueremo a perseguire la pace supportando l'Ucraina, verso il suo sentiero irreversibile nei confronti dello status di alleato NATO. .