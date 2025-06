Rutte: Trump è un caro amico, si merita tutte le lodi

Caro amico, quando fa cose, ovvero forzarci, spingerci, motivarci ad aumentare gli investimenti, lei avrebbe mai pensato che ci sarebbe stato un risultato simile nel vertice se lui non fosse stato rieletto presidente? Era stato suggerito precedentemente che forse nel 2030 saranno raggiunti degli obiettivi, quindi non si merita le mie lodi, per quanto riguarda l'Iran, la sua azione decisiva, mirata, chirurgica, che si è assicurata la deterrenza dell'arma nucleare in Iran, io credo che si meriti tutte le lodi. .