Ecco la rotta dell'aereo Ryanair che all'improvviso cambia. Non più direzione Vilnius, in Lituania, destinazione originaria, ma a Minsk, in Bielorussia. Un dirottamento avvenuto perché sul Boing stava viaggiando Roman Protasevich, ex direttore del canale indipendente NEXTA e voce dell'opposizione bielorussa. Il giornalista era assieme ad altri 171 passeggeri in viaggio dopo essere partito da Atene. Mentre era in volo, un aereo militare bielorusso, ha costretto il velivolo ad atterrare a Minsk, dove l'oppositore è stato arrestato. Il suo nome, in Bielorussia, figura nella lista dei ricercati per terrorismo, dopo le proteste di piazza dello scorso anno a seguito di un'elezione in cui, il Presidente Lukashenko, aveva rivendicato una schiacciante vittoria. L'aeroporto di Minsk, ha dichiarato che l'aereo è atterrato dopo aver lanciato un allarme bomba e che sono stati i piloti stessi, a chiedere l'atterraggio. Il Capo delle Comunicazioni dell'aeroporto internazionale di Vilnius invece, ha dichiarato che a bordo dell'aereo, c'è stato uno scontro tra un membro dell'equipaggio e un passeggero. L'episodio è stato condannato duramente dall'Unione Europea. Sarebbe stato proprio il Presidente bielorusso, a dare l'ordine di far atterrare l'aereo Minsk. Ora il giornalista rischierebbe la pena di morte, secondo gli attivisti che si oppongono al regime bielorusso. Il volo Ryanair e poi ripartito per la destinazione originaria, la Lituania.