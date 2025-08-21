Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo

00:00:29 min
|
40 minuti fa

Decine di migliaia di visitatori si sono riuniti nella capitale dei Paesi Bassi per partecipare a Sail, uno dei più grandi eventi velici al mondo. Il festival marittimo, che si svolge nell'arco di cinque giorni, prevede di ospitare oltre 10.000 imbarcazioni e circa 2,3 milioni di visitatori. Sail è stato organizzato per la prima volta nel 1975 in occasione del 700° anniversario di Amsterdam e comprende una sfilata di antiche imbarcazioni a vela, visite gratuite alle navi e attività acquatiche. Si concluderà il 24 agosto.

Iran, esercitazioni militari dopo le perdite contro IsraeleIran, esercitazioni militari dopo le perdite contro Israele
mondo
Iran, esercitazioni militari dopo le perdite contro Israele
00:00:53 min
| 5 minuti fa
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazioneRussia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
mondo
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
00:01:04 min
| 2 ore fa
è scontro aperto Washington CPIè scontro aperto Washington CPI
mondo
Scontro aperto tra Washington e la CPI
00:02:07 min
| 3 ore fa
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a CorporalesIncendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
mondo
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
00:01:03 min
| 3 ore fa
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
mondo
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
00:01:00 min
| 5 ore fa
Usa, l’uragano Erin provoca allagamenti Carolina del NordUsa, l’uragano Erin provoca allagamenti Carolina del Nord
mondo
Usa, l’uragano Erin provoca allagamenti Carolina del Nord
00:01:00 min
| 5 ore fa
Kiev: “Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina"Kiev: “Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina"
mondo
Kiev: "Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina"
00:01:00 min
| 5 ore fa
Guerra in medioriente, parente ostaggio morto: concentrarsi su liberazione prigionieriGuerra in medioriente, parente ostaggio morto: concentrarsi su liberazione prigionieri
mondo
Medioriente, nipote ostaggio morto: “Liberateli tutti”
00:01:25 min
| 8 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE 2008ERROR! SRV MEDIORIENTE 2008
mondo
Medioriente, approvato il piano militare per Gaza City
00:01:51 min
| 19 ore fa
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiammeGuerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
mondo
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
00:01:51 min
| 21 ore fa
ERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggiaERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggia
mondo
Ucraina, Turchia si candida a ospitare vertice
00:02:03 min
| 21 ore fa
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocainaPerù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
mondo
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
00:01:00 min
| 21 ore fa
