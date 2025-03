A Chicago, il fiume Chicago River si tinge di verde per San Patrizio, in una tradizione che richiama ogni anno migliaia di persone. Dal 1962, il sindacato Chicago Journeymen Plumbers Local Union 130 sparge 18 kg di colorante naturale in un tratto del fiume lungo circa 400 metri. La polvere, a base vegetale e sicura per l’ambiente, regala alla città un omaggio alla cultura irlandese .