Una fila di oltre 2 chilometri si è formata per rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. I fedeli, in attesa paziente, partono da Porta Angelica e arrivano fino a piazza Risorgimento, dove la coda serpeggia per accogliere le migliaia di persone giunte da tutta Italia e non solo. L’afflusso è continuo, segno della profonda devozione popolare.