Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione

00:01:45 min
|
1 ora fa

Una sentenza storica, quella che è stata pronunciata oggi al Tribunale di Parigi. L'ex Presidente francese Nicolas Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere e condannato a 100 mila € di multa e cinque anni di reclusione. La sentenza si riferisce al cosiddetto processo libico, quinto processo in cinque anni per l'ex Presidente. Sarkozy è stato accusato di aver finanziato la sua campagna presidenziale vittoriosa del 2007, con fondi dell'ex dittatore libico Muammar Gheddafi, in cambio della riabilitazione dell'immagine di quest'ultimo e dell'assoluzione del cognato del dittatore, Abdallah Senoussi, condannato in Francia per l'attentato al volo Uta DC10 esploso in volo dopo il decollo da N'Djamena in Ciad in cui morirono 170 persone nel 1989. Il mandato di arresto che interessa l'ex Presidente Sarkozy è con effetto differito ed esecuzione provvisoria. Sarà dunque convocato il 13/10 dalla Procura che gli comunicherà la data di incarcerazione. Sarkozy diventerà il primo ex Presidente francese a varcare le porte di un carcere. Lui che ricorrerà in appello, continua a dirsi innocente. .

Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioniGlobal Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioni
mondo
Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo, no mediazioni
00:01:48 min
| 9 minuti fa
pubblicità
Danimarca, nuova violazione dei cieli Nato da droni non identificatiDanimarca, nuova violazione dei cieli Nato da droni non identificati
mondo
Danimarca, violazione cieli Nato da droni non identificati
00:01:53 min
| 13 minuti fa
FL YEMENFL YEMEN
mondo
Yemen, Israele bombarda quartier generale Houthi
00:01:00 min
| 1 ora fa
Francia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcereFrancia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcere
mondo
Francia, ex presidente Sarkozy: condanna a 5 anni di carcere
00:01:00 min
| 2 ore fa
Timeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso FlotillaTimeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso Flotilla
mondo
Timeline, fregate Marina Militare navigano verso Flotilla
00:26:39 min
| 2 ore fa
Global Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenzeGlobal Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenze
mondo
Flotilla: Israele non ci fermerà, pressing per fine violenze
00:00:31 min
| 2 ore fa
ERROR! FL PASTI INDONESIAERROR! FL PASTI INDONESIA
mondo
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! FL COPENAGHENERROR! FL COPENAGHEN
mondo
Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto
00:01:00 min
| 3 ore fa
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigenoEverest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
mondo
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
00:00:46 min
| 4 ore fa
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidnete della SiriaAhmed al Sharaa, da terrorista a presidnete della Siria
mondo
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidente della Siria
00:01:59 min
| 4 ore fa
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso GazaSpagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
mondo
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
00:00:12 min
| 5 ore fa
Gaza, i palestinesi fuggono verso sudGaza, i palestinesi fuggono verso sud
mondo
Gaza, palestinesi fuggono a sud: prosegue offensiva Israele
00:01:00 min
| 6 ore fa
Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioniGlobal Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioni
mondo
Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo, no mediazioni
00:01:48 min
| 9 minuti fa
Danimarca, nuova violazione dei cieli Nato da droni non identificatiDanimarca, nuova violazione dei cieli Nato da droni non identificati
mondo
Danimarca, violazione cieli Nato da droni non identificati
00:01:53 min
| 13 minuti fa
FL YEMENFL YEMEN
mondo
Yemen, Israele bombarda quartier generale Houthi
00:01:00 min
| 1 ora fa
Francia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcereFrancia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcere
mondo
Francia, ex presidente Sarkozy: condanna a 5 anni di carcere
00:01:00 min
| 2 ore fa
Timeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso FlotillaTimeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso Flotilla
mondo
Timeline, fregate Marina Militare navigano verso Flotilla
00:26:39 min
| 2 ore fa
Global Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenzeGlobal Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenze
mondo
Flotilla: Israele non ci fermerà, pressing per fine violenze
00:00:31 min
| 2 ore fa
ERROR! FL PASTI INDONESIAERROR! FL PASTI INDONESIA
mondo
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! FL COPENAGHENERROR! FL COPENAGHEN
mondo
Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto
00:01:00 min
| 3 ore fa
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigenoEverest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
mondo
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
00:00:46 min
| 4 ore fa
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidnete della SiriaAhmed al Sharaa, da terrorista a presidnete della Siria
mondo
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidente della Siria
00:01:59 min
| 4 ore fa
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso GazaSpagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
mondo
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
00:00:12 min
| 5 ore fa
Gaza, i palestinesi fuggono verso sudGaza, i palestinesi fuggono verso sud
mondo
Gaza, palestinesi fuggono a sud: prosegue offensiva Israele
00:01:00 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità