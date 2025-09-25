Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione

Una sentenza storica, quella che è stata pronunciata oggi al Tribunale di Parigi. L'ex Presidente francese Nicolas Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere e condannato a 100 mila € di multa e cinque anni di reclusione. La sentenza si riferisce al cosiddetto processo libico, quinto processo in cinque anni per l'ex Presidente. Sarkozy è stato accusato di aver finanziato la sua campagna presidenziale vittoriosa del 2007, con fondi dell'ex dittatore libico Muammar Gheddafi, in cambio della riabilitazione dell'immagine di quest'ultimo e dell'assoluzione del cognato del dittatore, Abdallah Senoussi, condannato in Francia per l'attentato al volo Uta DC10 esploso in volo dopo il decollo da N'Djamena in Ciad in cui morirono 170 persone nel 1989. Il mandato di arresto che interessa l'ex Presidente Sarkozy è con effetto differito ed esecuzione provvisoria. Sarà dunque convocato il 13/10 dalla Procura che gli comunicherà la data di incarcerazione. Sarkozy diventerà il primo ex Presidente francese a varcare le porte di un carcere. Lui che ricorrerà in appello, continua a dirsi innocente. .