Il 6 giugno, diversi veterani dell’esercito americano hanno partecipato a una cerimonia in Francia per commemorare gli 81 anni dallo sbarco in Normandia, che diede inizio alla liberazione dell’Europa dal dominio nazista. La commemorazione si è svolta al cimitero americano di Colleville-sur-Mer, vicino a Omaha Beach, luogo simbolo dello sbarco e delle violente battaglie .