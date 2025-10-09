Scambio ostaggi, i nodi da sciogliere

00:01:54 min
|
3 ore fa

C'è chi lo chiama il Mandela palestinese, chi invece lo considera un pericoloso terrorista responsabile di gravi atti compiuti nella seconda Intifada, e non solo. Quale che sia l'idea che si ha riguardo a Marwan Barghouti, un fatto è certo: il suo nome è il più controverso nello scambio di ostaggi tra Israele e Hamas. Esponente di spicco di Fatah, ne ha creato le sue milizie armate le temute brigate dei martiri di Al-Aqsa. E però se c'è un leader politico che può rappresentare davvero i palestinesi e su cui c'è unità di vedute è proprio lui. Il suo non è l'unico nome controverso. Gli atti su cui non c'è accordo sono Abdullah Barghouti, Ahmed Saadat, Hassan Salama, Abbas Al-Sayyed. Ad uscire saranno comunque 250 ergastolani su 285. 1700 persone arrestate a Gaza in questi due anni. Hamas ha chiesto che in questo gruppo siano inclusi alcuni degli uomini delle sue brigate scelte al-Nukba, ma Israele si oppone. Sono gli uomini che hanno eseguito l'attacco del 07/10 del 2023. Meno controversa e decisamente più corta la lista degli ostaggi israeliani. Si tratta di 20 persone, tra cui Matan Angrest che prestava servizio come soldato il 07/10, i gemelli Ziv e Gali Berman, gli unici due ostaggi ancora vivi provenienti da Kfar Aza, il kibbutz che è stato maggiormente devastato. Elkana Bohbot, rapito durante il Festival Noma, Rom Braslavski, catturato mentre lavorava come guardia di sicurezza al Festival. Nimrod Cohen, prelevato da un carro armato nella sua base vicino al confine con Gaza. E poi i fratelli David e Ariel Cunio, Evyatar David, tra i tanti rapiti del festival, insieme al suo migliore amico Guy Gilboa-Dalal, anche lui tuttora in mano a Hamas. E poi Maxim Herkin, era tornato una settimana prima del 07/10 da una visita nel suo Paese natale, l'Ucraina, da cui era scappato a causa del conflitto. .

Hamas: "La guerra è definitivamente finita"Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
mondo
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
00:01:46 min
| 17 minuti fa
pubblicità
Accordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioniAccordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioni
mondo
Accordo Israele e Hamas per tregua, non mancano le frizioni
00:03:35 min
| 1 ora fa
ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.
mondo
Accordo di Sharm El Sheik, le reazioni dell’Europa
00:01:54 min
| 2 ore fa
FL ISRAELE TRUMPFL ISRAELE TRUMP
mondo
Israele ringrazia Trump dopo l’accordo sul cessate il fuoco
00:01:00 min
| 3 ore fa
Quanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di paceQuanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di pace
mondo
Quanto costerebbe ricostruire Striscia di Gaza dopo la pace
00:02:30 min
| 3 ore fa
ERROR! FL NOBEL LETTERATURAERROR! FL NOBEL LETTERATURA
mondo
Laszlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025
00:01:01 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gazaERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gaza
mondo
Trump: ci prenderemo cura di Gaza
00:00:32 min
| 4 ore fa
ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"
mondo
Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza"
00:00:32 min
| 3 ore fa
ERROR! TG0910095_V2ERROR! TG0910095_V2
mondo
Quali sono i punti dell'accordo tra Israele e Hamas
00:02:32 min
| 4 ore fa
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi tePapa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
mondo
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"
mondo
Gaza, Guterres: "Inizio della fine di una guerra devastante"
00:00:32 min
| 7 ore fa
Pakistan, manifestazione pro Gaza a IslamabadPakistan, manifestazione pro Gaza a Islamabad
mondo
Pakistan, manifestazione pro Gaza a Islamabad
00:01:00 min
| 7 ore fa
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
mondo
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
00:01:46 min
| 17 minuti fa
Accordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioniAccordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioni
mondo
Accordo Israele e Hamas per tregua, non mancano le frizioni
00:03:35 min
| 1 ora fa
ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.
mondo
Accordo di Sharm El Sheik, le reazioni dell’Europa
00:01:54 min
| 2 ore fa
FL ISRAELE TRUMPFL ISRAELE TRUMP
mondo
Israele ringrazia Trump dopo l’accordo sul cessate il fuoco
00:01:00 min
| 3 ore fa
Quanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di paceQuanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di pace
mondo
Quanto costerebbe ricostruire Striscia di Gaza dopo la pace
00:02:30 min
| 3 ore fa
ERROR! FL NOBEL LETTERATURAERROR! FL NOBEL LETTERATURA
mondo
Laszlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025
00:01:01 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gazaERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gaza
mondo
Trump: ci prenderemo cura di Gaza
00:00:32 min
| 4 ore fa
ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"
mondo
Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza"
00:00:32 min
| 3 ore fa
ERROR! TG0910095_V2ERROR! TG0910095_V2
mondo
Quali sono i punti dell'accordo tra Israele e Hamas
00:02:32 min
| 4 ore fa
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi tePapa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
mondo
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"
mondo
Gaza, Guterres: "Inizio della fine di una guerra devastante"
00:00:32 min
| 7 ore fa
Pakistan, manifestazione pro Gaza a IslamabadPakistan, manifestazione pro Gaza a Islamabad
mondo
Pakistan, manifestazione pro Gaza a Islamabad
00:01:00 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità