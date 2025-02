Ad Atene, il 28 febbraio, in piazza Syntagma, un gruppo di manifestanti incappucciati si è scontrato con la polizia, lanciando bombe incendiarie contro gli agenti. I tafferugli sono scoppiati durante una manifestazione per il secondo anniversario di un disastro ferroviario del 2023, in cui morirono 57 persone. Le proteste, che hanno riunito migliaia di cittadini, chiedono giustizia per le vittime e maggiore responsabilità da parte del governo.