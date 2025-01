Brevi scontri tra polizia e manifestanti sono scoppiati domenica 26 gennaio dopo una manifestazione pacifica davanti al parlamento di Atene. Migliaia di persone hanno chiesto giustizia per un incidente ferroviario del 2023 che ha causato 57 morti. Familiari delle vittime e studenti hanno espresso rabbia per la lentezza delle indagini. Il disastro, causato da negligenze nel sistema ferroviario, ha suscitato proteste diffuse e richieste di riforme. Il processo non è ancora iniziato.