Scontro aperto tra Washington e la CPI

00:02:07 min
|
1 ora fa

Il portavoce dell'ONU, Stephane Dujarric, non usa mezzi termini: la decisione di sanzionare i quattro giudici della Corte Penale Internazionale certifica uno scontro in atto tra l'istituzione e l'amministrazione Trump, sempre più intollerante verso quelli che vengono percepiti come legacci alla libertà di azione. E infatti tra i quattro giudici presi di mira c'è il francese Nicolas Guillou, che ha emesso un mandato di arresto nei confronti del Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La giudice Kimberly Prost, canadese tra l'altro, ha autorizzato l'apertura di un'indagine sui presunti crimini commessi durante la guerra in Afghanistan dagli americani. E non è che l'ultima mossa, il 06/02 del 2025 Trump aveva firmato già l'Executive Order 14203, dichiarando la CPI una minaccia nazionale straordinaria, in modo da permettere il congelamento di beni e restrizioni sui visti ai funzionari coinvolti in indagini contro persone protette, cioè cittadini statunitensi o loro alleati. Il primo colpo è stato per l'allora procuratore capo Karim Khan e poi, in giugno, altri quattro giudici accusati di azioni illegittime e infondate contro gli Stati Uniti o Israele. Sanzioni senza precedenti condannate dall'Unione Europea e dall'ONU. Trump però non arretra, convinto che la CPI sia un tribunale politicizzato, pronto a colpire gli alleati degli Stati Uniti e a intaccare l'immagine del suo Paese. Per la Corte, invece, è un segnale drammatico che mina alla sua capacità operativa e alla sua credibilità. C'è da dire per completezza che la versione di Washington verso la Corte non è nuova, perché se è vero che l'amministrazione Clinton sottoscrisse l'accordo del '98 e a volte collaborò non lo ratificò mai. E così con una lunga serie di stop and go. Attrito con Bush, aperture con Obama, scontro col primo Trump, tregua apparente con Biden, fino al secondo mandato di The Donald, che ne ha sancito l'aperto conflitto.

Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazioneRussia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
mondo
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
00:01:04 min
| 10 minuti fa
pubblicità
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a CorporalesIncendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
mondo
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
00:01:03 min
| 1 ora fa
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
mondo
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
00:01:00 min
| 3 ore fa
Usa, l’uragano Erin provoca allagamenti Carolina del NordUsa, l’uragano Erin provoca allagamenti Carolina del Nord
mondo
Usa, l’uragano Erin provoca allagamenti Carolina del Nord
00:01:00 min
| 3 ore fa
Kiev: “Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina"Kiev: “Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina"
mondo
Kiev: "Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina"
00:01:00 min
| 3 ore fa
Guerra in medioriente, parente ostaggio morto: concentrarsi su liberazione prigionieriGuerra in medioriente, parente ostaggio morto: concentrarsi su liberazione prigionieri
mondo
Medioriente, parente ostaggio morto: "Liberate gli altri"
00:01:25 min
| 5 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE 2008ERROR! SRV MEDIORIENTE 2008
mondo
Medioriente, approvato il piano militare per Gaza City
00:01:51 min
| 17 ore fa
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiammeGuerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
mondo
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
00:01:51 min
| 18 ore fa
ERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggiaERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggia
mondo
Ucraina, Turchia si candida a ospitare vertice
00:02:03 min
| 19 ore fa
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocainaPerù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
mondo
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
00:01:00 min
| 19 ore fa
Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza CityUn milione di persone a rischio se evacuata Gaza City
mondo
Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza City
00:02:08 min
| 21 ore fa
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioniLondra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni
mondo
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni
00:01:00 min
| 21 ore fa
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazioneRussia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
mondo
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
00:01:04 min
| 10 minuti fa
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a CorporalesIncendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
mondo
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
00:01:03 min
| 1 ora fa
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
mondo
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
00:01:00 min
| 3 ore fa
Usa, l’uragano Erin provoca allagamenti Carolina del NordUsa, l’uragano Erin provoca allagamenti Carolina del Nord
mondo
Usa, l’uragano Erin provoca allagamenti Carolina del Nord
00:01:00 min
| 3 ore fa
Kiev: “Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina"Kiev: “Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina"
mondo
Kiev: "Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina"
00:01:00 min
| 3 ore fa
Guerra in medioriente, parente ostaggio morto: concentrarsi su liberazione prigionieriGuerra in medioriente, parente ostaggio morto: concentrarsi su liberazione prigionieri
mondo
Medioriente, parente ostaggio morto: "Liberate gli altri"
00:01:25 min
| 5 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE 2008ERROR! SRV MEDIORIENTE 2008
mondo
Medioriente, approvato il piano militare per Gaza City
00:01:51 min
| 17 ore fa
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiammeGuerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
mondo
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
00:01:51 min
| 18 ore fa
ERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggiaERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggia
mondo
Ucraina, Turchia si candida a ospitare vertice
00:02:03 min
| 19 ore fa
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocainaPerù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
mondo
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
00:01:00 min
| 19 ore fa
Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza CityUn milione di persone a rischio se evacuata Gaza City
mondo
Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza City
00:02:08 min
| 21 ore fa
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioniLondra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni
mondo
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni
00:01:00 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità