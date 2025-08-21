Scontro aperto tra Washington e la CPI

Il portavoce dell'ONU, Stephane Dujarric, non usa mezzi termini: la decisione di sanzionare i quattro giudici della Corte Penale Internazionale certifica uno scontro in atto tra l'istituzione e l'amministrazione Trump, sempre più intollerante verso quelli che vengono percepiti come legacci alla libertà di azione. E infatti tra i quattro giudici presi di mira c'è il francese Nicolas Guillou, che ha emesso un mandato di arresto nei confronti del Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La giudice Kimberly Prost, canadese tra l'altro, ha autorizzato l'apertura di un'indagine sui presunti crimini commessi durante la guerra in Afghanistan dagli americani. E non è che l'ultima mossa, il 06/02 del 2025 Trump aveva firmato già l'Executive Order 14203, dichiarando la CPI una minaccia nazionale straordinaria, in modo da permettere il congelamento di beni e restrizioni sui visti ai funzionari coinvolti in indagini contro persone protette, cioè cittadini statunitensi o loro alleati. Il primo colpo è stato per l'allora procuratore capo Karim Khan e poi, in giugno, altri quattro giudici accusati di azioni illegittime e infondate contro gli Stati Uniti o Israele. Sanzioni senza precedenti condannate dall'Unione Europea e dall'ONU. Trump però non arretra, convinto che la CPI sia un tribunale politicizzato, pronto a colpire gli alleati degli Stati Uniti e a intaccare l'immagine del suo Paese. Per la Corte, invece, è un segnale drammatico che mina alla sua capacità operativa e alla sua credibilità. C'è da dire per completezza che la versione di Washington verso la Corte non è nuova, perché se è vero che l'amministrazione Clinton sottoscrisse l'accordo del '98 e a volte collaborò non lo ratificò mai. E così con una lunga serie di stop and go. Attrito con Bush, aperture con Obama, scontro col primo Trump, tregua apparente con Biden, fino al secondo mandato di The Donald, che ne ha sancito l'aperto conflitto.