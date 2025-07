Scontro Trump università di Harvard in tribunale: le tappe

Tutto parte da accampamenti di studenti nei campus e da una crescente ondata di protesta contro l'offensiva israeliana a Gaza, e termina con tagli ai fondi federali stimati in circa 2 miliardi di dollari, che mettono a rischio il futuro di migliaia di studenti stranieri e lo sviluppo della ricerca. Sono queste a grandi linee le tappe della contesa tra il più rinomato ateneo americano, l'Università di Harvard, e il presidente statunitense Donald Trump, che ha fatto emergere la questione fondamentale, di quanto controllo può esercitare il governo federale su un'università privata. Le cause dello scontro risalgono alla primavera del 2024, quando migliaia di studenti negli Stati Uniti, iniziano a manifestare contro le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Trump all'epoca è in piena corsa per le presidenziali e decide di fare di questa presunta ondata di antisemitismo, un punto chiave della sua campagna elettorale. Un monito cui dà seguito dopo la rielezione. Ad aprile di quest'anno, infatti, il Tycoon chiede all'ateneo più antico del paese, di modificare le proprie politiche di ammissione e assunzione, di rivedere parte dei propri programmi accademici, soprattutto quelli relativi alla diversità, e di denunciare alle autorità eventuali violazioni commesse dagli studenti stranieri. Una serie di pretese che il preside Alan Garber, giudica senza precedenti, ribadendo il diritto di ogni ateneo privato, di stabilire liberamente i contenuti dei propri programmi e facendo causa all'amministrazione Trump. E' questo rifiuto a piegarsi al volere governativo, che genera l'escalation e lo trasforma in uno scontro che diviene simbolo della minacciata libertà accademica. Dopo due tentativi del governo di vietare agli studenti stranieri l'iscrizione all'istituto del Massachusetts, entrambi sospesi dal Tribunale federale di Boston, il caso approda all'esame del giudice distrettuale Allison Burroughs. .