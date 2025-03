A Belgrado, il 4 marzo, deputati dell’opposizione serba hanno lanciato fumogeni e gas lacrimogeni in Parlamento per protestare contro le politiche del governo e sostenere le manifestazioni studentesche. Le proteste, nate dopo il crollo della stazione di Novi Sad che ha causato 15 morti, rappresentano una seria minaccia per il governo. Durante la sessione parlamentare, si sono verificati scontri con la sicurezza e due deputati sono rimasti feriti. .