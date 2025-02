In Serbia decine di migliaia di persone hanno marciato per le strade della città di Novi Sad bloccando tre dei ponti cittadini lungo il fiume Danubio. La protesta ha preso il via dopo la morte di 15 persone in seguito al crollo del tetto di una stazione locale, la cui responsabilità secondo manifestanti e partiti d’opposizione risiede nella corruzione interna al governo del presidente Vucic. .