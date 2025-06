Shirin Ebadi: iraniani da anni in guerra col proprio regime

Gli iraniani stanno combattendo da anni, ma non contro Israele o contro l'Occidente. Stanno combattendo contro il loro stesso governo. Sono impegnati in una lotta contro la dittatura, contro l'oppressione, contro la negazione dei diritti fondamentali. E io sono convinta che alla fine vinceranno. Sì, il popolo iraniano è in guerra contro il proprio regime da molti anni. Purtroppo però, i governi stranieri sembrano non accorgersene. Molti leader europei sono venuti in Iran e hanno scelto di negoziare e incontrarsi solo con i rappresentanti del governo. Io invece ho sempre insistito. Quando visitate l'Iran, dovete incontrare anche i rappresentanti della società civile, parlare con chi rappresenta davvero il popolo. Solo in questo modo potete mandare un messaggio chiaro, che la comunità internazionale si preoccupa del destino degli iraniani. E c'è anche un'altra battaglia che non può essere ignorata ed è quella delle donne iraniane per la libertà di scegliere come vestirsi. Una lotta che va avanti da decenni. Tutte le volte che le donne della politica europea decidono di visitare l'Iran, noi speriamo che scelgano di rifiutarsi di indossare il velo in segno di solidarietà con le iraniane. Purtroppo però, appena scendono dall'aereo molte indossano subito il velo per compiacere il governo e questo è un gesto che ferisce. .