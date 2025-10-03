Shutdown Usa, Trump: taglieremo agenzie volute dai dem

00:01:42 min
|
1 giorno fa

"Un'opportunità senza precedenti", lo shutdown è anche questo per Donald Trump. Lo scrive il Presidente sui Social, spiegando di essere al lavoro con Russell Wood, il Capo dell'Ufficio per il Bilancio è tra gli autori del Project 2025, come lo stesso Trump sottolinea. Circostanza singolare quest'ultima, visto che prima delle elezioni l'allora candidato repubblicano, era stato costretto a prendere le distanze dal piano di governo della. Heritage Foundation, considerato troppo radicale e duramente attaccato dai Democratici. Il progetto 2025 prevede tra l'altro di snellire drasticamente il governo federale, appunto. Il Presidente ha minacciato di licenziare sfruttando lo shutdown migliaia di dipendenti, smantellando agenzie che considera una truffa e iniziando da quelle che non sono in linea con la sua politica. "Taglieremo progetti dai Democratici" ha chiarito in un'intervista La Casa Bianca addossa all'opposizione tanto la responsabilità dello stallo quanto quella delle sue conseguenze. Diversi sindacati si sono già rivolti ai tribunali e anche all'interno dell'Amministrazione c'è chi solleva delle perplessità. Lo shutdown intanto comincia a sortire effetti sulla ricerca scientifica, sulla raccolta di dati statistici sugli orari d' apertura di musei e parchi. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha ammesso che le ricadute sulla crescita potrebbero essere pesanti. Nelle prossime ore si torna a votare, ma in Senato le posizioni restano distanti con l'Opposizione che insiste nel chiedere il rinnovo dei sussidi dell'Obamacare e la revoca dei tagli all'assistenza sanitaria per i meno abbienti. .

