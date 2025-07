Siccità in Libano, prosciugato bacino idrico artificiale

I livelli d'acqua del più grande bacino idrico libanese sul fiume Litani sono scesi ai minimi storici in quella che gli esperti descrivono come la peggiore siccità mai registrata nel Paese, minacciando l'agricoltura, la produzione di elettricità e le forniture di acqua domestica. L'Autorità nazionale del fiume Litani ha dichiarato che gli afflussi al lago Qaraoun durante la stagione umida di quest'anno non hanno superato i 45 milioni di metri cubi, una frazione dei 350 milioni di metri cubi della media annuale.