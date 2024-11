In Siria, a Idlib, gli attacchi aerei sulla città hanno causato un incendio in una stazione di servizio. Gli ordigni scagliati da aerei da guerra russi e del governo siriano hanno provocato la morte di quattro persone e il ferimento di 25 civili. L’attacco è avvenuto in seguito l’assedio di Aleppo da parte di gruppi di ribelli siriani.