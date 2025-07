Siria, attacchi israeliani a Damasco: esplosioni e fumo

Una forte esplosione è stata avvertita a Damasco, in Siria, in seguito a potenti attacchi aerei che hanno scosso la capitale siriana, e preso di mira il ministero della Difesa. Israele ha giurato di distruggere le forze governative siriane che attaccano le comunità druse nel sud della Siria, e hanno chiesto loro di ritirarsi. L'esercito israeliano in precedenza aveva informato di un attacco al cancello del ministero della Difesa. Poco prima delle forti esplosioni, il ministro della Difesa Israel Katz aveva annunciato “colpi dolorosi”.