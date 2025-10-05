Siria, le prime elezioni parlamentari dalla caduta di Assad

1 giorno fa
|
1 giorno fa

Il 5 ottobre i collegi elettorali di Siria hanno votato a Damasco e Aleppo, segnando una tappa nella transizione dopo la caduta di Bashar al-Assad nel dicembre 2024. Il presidente Ahmed al-Sharaa, ex combattente di Al Qaeda, cerca di consolidare il potere in un Paese diviso da 14 anni di guerra. Oltre 6.000 grandi elettori hanno partecipato al voto per due terzi dei 210 seggi parlamentari. I restanti 70 saranno nominati da Sharaa, decisione che determinerà la legittimità del nuovo Parlamento. La campagna elettorale è stata contenuta, senza manifesti né comizi pubblici. Impossibile, secondo le autorità, votare a suffragio universale per mancanza di infrastrutture e mezzi.

Trump: vicini ad accordo senza precedentiTrump: vicini ad accordo senza precedenti
mondo
Trump: vicini ad accordo senza precedenti
00:00:49 min
| 3 ore fa
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledìGoverno Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
mondo
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
00:01:16 min
| 4 ore fa
Guerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e IsraeleGuerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
mondo
Medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
00:02:07 min
| 5 ore fa
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagogAttacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagog
mondo
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagoga
00:01:00 min
| 8 ore fa
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
mondo
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
00:00:46 min
| 8 ore fa
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e SakaguchiIl Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
mondo
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
00:01:48 min
| 8 ore fa
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale IsraeleA bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
mondo
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
00:01:55 min
| 8 ore fa
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidioItaliana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
mondo
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
00:01:05 min
| 9 ore fa
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinistiBufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
mondo
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
00:01:10 min
| 9 ore fa
Mattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas NausedaMattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas Nauseda
mondo
Mattarella riceve al Quirinale il presidente lituano Nauseda
00:01:00 min
| 11 ore fa
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di filaBayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
mondo
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
00:01:00 min
| 11 ore fa
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in EgittoFreedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
mondo
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
00:00:30 min
| 12 ore fa
