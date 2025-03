Siria, oltre 1000 morti nella resa dei conti contro alawiti

Fioccano gli appelli per fermare le violenze contro gli Alawiti in Siria. Da giovedì nella città costiera di Latakia Tartus, Hama e Homs secondo l'Osservatorio, per i Diritti Siriani oltre 1000 persone sono state uccise. Esecuzioni sommarie e rastrellamenti nell'enclave della minoranza Alawita, scheletro e anima del sanguinario regime degli Assad per 50 anni violenze diffuse, le più gravi dalla caduta del regime dall'insediamento non violento del Presidente non eletto Ahmad al Shara, nome di battaglia al Jolani che da una moschea di Damasco lancia l'appello all'unità nazionale mentre invia truppe a rafforzare le aree degli scontri in quella che appare la prima resa dei conti contro la minoranza. Tra i morti anche diverse donne e bambini legati alla famiglia di Assad. Gli scontri dopo le proteste per la decisione del governo di Damasco di disarmare tutte le milizie del Paese dalla protesta, la rappresaglia incrociata, video di testimoni mostra esecuzioni dopo rastrellamenti in casa, notizie scioccanti, inviti e appelli alla calma e al disarmo. Dal Papa a Hezbollah, passando per il Segretario di Stato americano Marco Rubio alle cancellerie europee. .