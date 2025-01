Porremmo per esempio il problema delle sanzioni alla prossima riunione dei ministri degli Affari Esteri dell'Unione Europea per vedere come cambiare una situazione che è legata al regime di Assad. Ora è giunto il momento di cambiare. Un'idea, una moratoria, può essere una proposta da valutare. Certamente dobbiamo dare dei segnali e un messaggio di fiducia al popolo siriano e anche alla nuova amministrazione.