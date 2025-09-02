Sisma Afghanistan, seconda scossa: almeno 1400 morti

L'emirato è in ginocchio, una nuova scossa a poche ore dalla prima di sei gradi Richter che ha devastato la provincia orientale di Qunhar al confine con il Pakistan. Il bilancio è drammatico, ma i numeri, avvertono le autorità, sono destinati a salire. Le case di fango e pietra costruite lungo le valli scoscese sono crollate all'improvviso come castelli di sabbia schiacciati da un bambino capriccioso. Decine di villaggi sono rimasti isolati da frane e smottamenti, mentre migliaia di famiglie hanno passato ancora una notte all'addiaccio tra macerie e corpi allineati nei sudari bianchi. Il governo dei talebani ha rivolto un appello alla comunità internazionale. Abbiamo bisogno di aiuti immediati, ha detto il portavoce degli studenti del Corano, perché qui tanta gente ha perso la vita e la casa. Ma la richiesta si scontra con l'isolamento dell'emirato islamico, gran parte dei fondi passa attraverso le Nazioni Unite e ONG per il timore che possano essere dirottati. E l'ONU ha già stanziato 5 milioni di dollari dal fondo d'emergenza e si prepara ad un appello internazionale. Le risorse sono insufficienti, ha ammesso il segretario generale Antonio Guterres, che ha espresso cordoglio per le vittime insieme a numerosi leader mondiali. Dall'Europa è arrivata una prima risposta; a Bruxelles, ha approvato un milione di Euro di finanziamenti umanitari, e 130 tonnellate di aiuti tra tende, medicinali e kit per l'acqua potabile. Anche Londra annuncia un incremento dei fondi. L'Afghanistan è tra i paesi più vulnerabili ai terremoti, la zona dell'Indukush, si trova in un punto di frattura tra la placca indiana ed euroasiatica. Da 1900 sono 12 sismi superiori a magnitudo 7. Solo lo scorso anno la provincia di Herat piangeva oltre 1500 vittime. Ora la priorità è portare soccorsi rapidi a una popolazione stremata. Secondo l'ONU fino a 12mila persone sarebbero state direttamente colpite, ma la cifra, avvertono i coordinatori, potrebbe crescere fino a centinaia di migliaia. Una tragedia che si somma a tragedia. Dal ritorno al potere degli studenti del Corano, stimano le agenzie internazionali, quasi 10 milioni di afghani si trovano in una situazione di grave insicurezza alimentare. Ora il sisma. .