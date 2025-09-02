Sisma Afghanistan, seconda scossa: almeno 1400 morti

00:02:06 min
|
3 ore fa

L'emirato è in ginocchio, una nuova scossa a poche ore dalla prima di sei gradi Richter che ha devastato la provincia orientale di Qunhar al confine con il Pakistan. Il bilancio è drammatico, ma i numeri, avvertono le autorità, sono destinati a salire. Le case di fango e pietra costruite lungo le valli scoscese sono crollate all'improvviso come castelli di sabbia schiacciati da un bambino capriccioso. Decine di villaggi sono rimasti isolati da frane e smottamenti, mentre migliaia di famiglie hanno passato ancora una notte all'addiaccio tra macerie e corpi allineati nei sudari bianchi. Il governo dei talebani ha rivolto un appello alla comunità internazionale. Abbiamo bisogno di aiuti immediati, ha detto il portavoce degli studenti del Corano, perché qui tanta gente ha perso la vita e la casa. Ma la richiesta si scontra con l'isolamento dell'emirato islamico, gran parte dei fondi passa attraverso le Nazioni Unite e ONG per il timore che possano essere dirottati. E l'ONU ha già stanziato 5 milioni di dollari dal fondo d'emergenza e si prepara ad un appello internazionale. Le risorse sono insufficienti, ha ammesso il segretario generale Antonio Guterres, che ha espresso cordoglio per le vittime insieme a numerosi leader mondiali. Dall'Europa è arrivata una prima risposta; a Bruxelles, ha approvato un milione di Euro di finanziamenti umanitari, e 130 tonnellate di aiuti tra tende, medicinali e kit per l'acqua potabile. Anche Londra annuncia un incremento dei fondi. L'Afghanistan è tra i paesi più vulnerabili ai terremoti, la zona dell'Indukush, si trova in un punto di frattura tra la placca indiana ed euroasiatica. Da 1900 sono 12 sismi superiori a magnitudo 7. Solo lo scorso anno la provincia di Herat piangeva oltre 1500 vittime. Ora la priorità è portare soccorsi rapidi a una popolazione stremata. Secondo l'ONU fino a 12mila persone sarebbero state direttamente colpite, ma la cifra, avvertono i coordinatori, potrebbe crescere fino a centinaia di migliaia. Una tragedia che si somma a tragedia. Dal ritorno al potere degli studenti del Corano, stimano le agenzie internazionali, quasi 10 milioni di afghani si trovano in una situazione di grave insicurezza alimentare. Ora il sisma. .

Crisi Francia, l'estrama destra conferma la sfiducia a BayrouCrisi Francia, l'estrama destra conferma la sfiducia a Bayrou
mondo
Crisi Francia, l'estrama destra conferma la sfiducia a Bayrou
00:02:30 min
| 2 ore fa
pubblicità
Putin ribadisce il no all'Ucraina della Nato, ma apre all'ingresso in UePutin ribadisce il no all'Ucraina della Nato, ma apre all'ingresso in Ue
mondo
Putin ribadisce il no all'Ucraina della Nato, ma apre all'ingresso in Ue
00:01:27 min
| 2 ore fa
Attacco israeliano a khan Yunis, 5 bimbi morti in coda per l'acquaAttacco israeliano a khan Yunis, 5 bimbi morti in coda per l'acqua
mondo
Attacco israeliano a khan Yunis, 5 bimbi morti in coda per l'acqua
00:01:52 min
| 2 ore fa
Cina-Russia, la fotografia del nuovo ordine mondialeCina-Russia, la fotografia del nuovo ordine mondiale
mondo
Cina-Russia, la fotografia del nuovo ordine mondiale
00:03:11 min
| 3 ore fa
Timeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globaleTimeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globale
mondo
Timeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globale
00:28:51 min
| 3 ore fa
Vietnam indipendenzaVietnam indipendenza
mondo
Vietnam celebra 80 anni di indipendenza con maxi parata
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT0209010ERROR! FLUT0209010
mondo
Proteste Indonesia, scontri tra studenti e polizia a Bandung
00:01:00 min
| 6 ore fa
Indonesia, proteste e scontri all'universitÃ  di BandungIndonesia, proteste e scontri all'universitÃ  di Bandung
mondo
Indonesia, proteste e scontri all'università di Bandung
00:00:42 min
| 6 ore fa
alluvioni indiaalluvioni india
mondo
India, piogge monsoniche allagano strade e città
00:01:00 min
| 7 ore fa
CocainaCocaina
mondo
Narcos dei Balcani usano l’Africa per traffico di cocaina
00:01:00 min
| 7 ore fa
Cina RussiaCina Russia
mondo
Russia e Cina rafforzano accordo sul gas con nuovo gasdotto
00:01:00 min
| 7 ore fa
ERROR! FL SERBIAERROR! FL SERBIA
mondo
Serbia, manifestanti chiedono elezioni anticipate
00:01:00 min
| 8 ore fa
Crisi Francia, l'estrama destra conferma la sfiducia a BayrouCrisi Francia, l'estrama destra conferma la sfiducia a Bayrou
mondo
Crisi Francia, l'estrama destra conferma la sfiducia a Bayrou
00:02:30 min
| 2 ore fa
Putin ribadisce il no all'Ucraina della Nato, ma apre all'ingresso in UePutin ribadisce il no all'Ucraina della Nato, ma apre all'ingresso in Ue
mondo
Putin ribadisce il no all'Ucraina della Nato, ma apre all'ingresso in Ue
00:01:27 min
| 2 ore fa
Attacco israeliano a khan Yunis, 5 bimbi morti in coda per l'acquaAttacco israeliano a khan Yunis, 5 bimbi morti in coda per l'acqua
mondo
Attacco israeliano a khan Yunis, 5 bimbi morti in coda per l'acqua
00:01:52 min
| 2 ore fa
Cina-Russia, la fotografia del nuovo ordine mondialeCina-Russia, la fotografia del nuovo ordine mondiale
mondo
Cina-Russia, la fotografia del nuovo ordine mondiale
00:03:11 min
| 3 ore fa
Timeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globaleTimeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globale
mondo
Timeline, il bilaterale tra Xi e Putin e il ruolo del Sud globale
00:28:51 min
| 3 ore fa
Vietnam indipendenzaVietnam indipendenza
mondo
Vietnam celebra 80 anni di indipendenza con maxi parata
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT0209010ERROR! FLUT0209010
mondo
Proteste Indonesia, scontri tra studenti e polizia a Bandung
00:01:00 min
| 6 ore fa
Indonesia, proteste e scontri all'universitÃ  di BandungIndonesia, proteste e scontri all'universitÃ  di Bandung
mondo
Indonesia, proteste e scontri all'università di Bandung
00:00:42 min
| 6 ore fa
alluvioni indiaalluvioni india
mondo
India, piogge monsoniche allagano strade e città
00:01:00 min
| 7 ore fa
CocainaCocaina
mondo
Narcos dei Balcani usano l’Africa per traffico di cocaina
00:01:00 min
| 7 ore fa
Cina RussiaCina Russia
mondo
Russia e Cina rafforzano accordo sul gas con nuovo gasdotto
00:01:00 min
| 7 ore fa
ERROR! FL SERBIAERROR! FL SERBIA
mondo
Serbia, manifestanti chiedono elezioni anticipate
00:01:00 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità