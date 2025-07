Sisma Pacifico, allerta tsunami attiva in nord California

Poteva essere un'ecatombe, ma fortunatamente il sisma di magnitudo 8.8, uno dei 10 terremoti più forti del '900, ha avuto epicentro al largo della costa orientale russa. Se fosse avvenuto sulla terraferma, sarebbero morti in migliaia. Ma Liu Xin, professore associato di Scienze della Terra e dei Pianeti dell'Università di Hong Kong, ritiene che, in ogni caso, i Paesi lungo le zone dove la placca tettonica è scivolata sotto l'altra, dovrebbero comunque restare in allerta. La coda dell'imponente sisma, a cui probabilmente faranno seguito altre scosse di assestamento, ha provocato diversi tsunami sulle Nazioni del Pacifico. Nel distretto russo di Severo-Kurilsk, vicino all'epicentro del terremoto, è stato dichiarato lo stato di emergenza, dopo che le onde hanno colpito la costa strappando le barche dagli ormeggi e portando via i container. Le prime onde hanno colpito il Giappone, dove circa 2 milioni di persone sono state evacuate. Gli allarmi tsunami iniziali sono poi divenuti avvisi, ma sono rimasti attivi nelle regioni di Hokkaido e Tohoku. Colpite anche le coste degli Stati Uniti in California, Oregon, Washington e Alaska. L'allerta tsunami per lo Stato delle Hawaii è stata declassata, ma le autorità continuano a monitorare la situazione e a sollecitare i residenti di ritorno dalle zone più alte dell'isola a restare vigili. Annullato l'allarme tsunami nelle Filippine, Indonesia, Polinesia francese, Guam, Isole Marianne settentrionali e Micronesia. Restano invece monitorate le coste cilene, peruviane e messicane. Al momento l'unica parte di costa statunitense dove è ancora attiva l'allerta tsunami è la California settentrionale. L'allerta riguarda i circa 65 chilometri di costa che da Klamath arrivano fino al confine con l'Oregon, perché questa sezione di costa ha una geografia sottomarina che la rende soggetta a onde di tsunami più intense rispetto alle aree circostanti. .