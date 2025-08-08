Sky Mondo, puntata del 7 agosto

00:37:19 min
|
4 ore fa
Attacco russo con droni a Kharkiv, ferite due personeAttacco russo con droni a Kharkiv, ferite due persone
mondo
Attacco russo con droni a Kharkiv, ci sono feriti
00:01:00 min
| 26 minuti fa
Giappone, allerta piogge e frane a KagoshimaGiappone, allerta piogge e frane a Kagoshima
mondo
Giappone, allerta piogge e frane a Kagoshima
00:01:00 min
| 1 ora fa
Incendio in California, evacuazioni tra Ventura e Los AngelesIncendio in California, evacuazioni tra Ventura e Los Angeles
mondo
Incendio in California, evacuazioni a Ventura e Los Angeles
00:01:00 min
| 1 ora fa
Buenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro MileiBuenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro Milei
mondo
Buenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro Milei
00:01:00 min
| 1 ora fa
Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentite
mondo
Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentite
00:01:56 min
| 4 ore fa
Libano, ok a proposta Usa per disarmo HezbollahLibano, ok a proposta Usa per disarmo Hezbollah
mondo
Libano, ok a proposta Usa per disarmo Hezbollah
00:01:23 min
| 14 ore fa
Norvegia, animali giganti di cartapesta per sensibilizzazione su climaNorvegia, animali giganti di cartapesta per sensibilizzazione su clima
mondo
Clima, pupazzi giganti in viaggio dall’Africa all’Artico
00:01:00 min
| 15 ore fa
Incendio boschivo divampa nel nord della TurchiaIncendio boschivo divampa nel nord della Turchia
mondo
Incendio in Turchia, vasto rogo a Karabuk
00:01:00 min
| 16 ore fa
Guerra in Ucraina, procede l'avanzata dei russi a estGuerra in Ucraina, procede l'avanzata dei russi a est
mondo
Guerra in Ucraina, procede l'avanzata dei russi a est
00:01:39 min
| 16 ore fa
Spagna, croce gigante trasportata in elicottero sull'AnetoSpagna, croce gigante trasportata in elicottero sull'Aneto
mondo
Spagna, croce gigante trasportata in elicottero sull'Aneto
00:00:47 min
| 17 ore fa
Gaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mareGaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mare
mondo
Gaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mare
00:01:01 min
| 18 ore fa
Aiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazioneAiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazione
mondo
Aiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazione
00:01:00 min
| 19 ore fa
Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentite
