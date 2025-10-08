Chiudi Menu
Sky Tg24 Mondo, Israele ricorda il 7 ottobre tra le ultime chance di pace
00:37:34 min
|
10 ore fa
mondo
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
00:01:00 min
mondo
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
00:01:01 min
| 1 ora fa
mondo
Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
00:18:24 min
| 3 ore fa
mondo
Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione
00:01:36 min
| 4 ore fa
mondo
India, frana colpisce autobus: 15 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
00:01:47 min
| 5 ore fa
mondo
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
00:00:50 min
| 5 ore fa
mondo
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
