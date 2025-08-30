Sky Tg24 mondo, la puntata del 29 agosto 2025

00:34:18 min
1 ora fa
Australia, record mondiale di traversata del PacificoAustralia, record mondiale di traversata del Pacifico
mondo
Australia, record mondiale di traversata del Pacifico
00:01:00 min
| 32 minuti fa
Copenaghen, la tradizionale nuotata notturna lungo i canaliCopenaghen, la tradizionale nuotata notturna lungo i canali
mondo
Copenaghen, la tradizionale nuotata notturna lungo i canali
00:01:00 min
| 33 minuti fa
Gaza City, intensificati raid israeliani: decine di mortiGaza City, intensificati raid israeliani: decine di morti
mondo
Gaza City, intensificati raid israeliani: decine di morti
00:01:00 min
| 33 minuti fa
Cina, vertice a Tianjin: Xi attende anche Putin e ModiCina, vertice a Tianjin: Xi attende anche Putin e Modi
mondo
Cina, vertice a Tianjin: Xi attende anche Putin e Modi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Perù, scultura di rospi rivela antica crisi climaticaPerù, scultura di rospi rivela antica crisi climatica
mondo
Perù, scultura di rospi rivela antica crisi climatica
00:01:00 min
| 3 ore fa
Indonesia, manifestanti incendiano parlamento regionaleIndonesia, manifestanti incendiano parlamento regionale
mondo
Indonesia, manifestanti incendiano parlamento regionale
00:01:00 min
| 3 ore fa
Guerra in Ucraina, nuovi raid russi su città di Zhaporizhzhia, Puntin in arrivo in CInaGuerra in Ucraina, nuovi raid russi su città di Zhaporizhzhia, Puntin in arrivo in CIna
mondo
Ucraina, raid russi su Zhaporizhzhia, Puntin verso la CIna
00:01:42 min
| 3 ore fa
Assedio di Gaza City, almeno 10 morti. Gli Usa revocano visti all'AnpAssedio di Gaza City, almeno 10 morti. Gli Usa revocano visti all'Anp
mondo
Gaza City, oggi più di 10 morti. Usa revocano visti all'Anp
00:01:48 min
| 4 ore fa
Australia, neve di fine inverno a Orange: cittÃ  imbiancataAustralia, neve di fine inverno a Orange: cittÃ  imbiancata
mondo
Australia, neve di fine inverno a Orange: città imbiancata
00:01:00 min
| 6 ore fa
Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritiUcraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
mondo
Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:01:00 min
| 6 ore fa
Usa, Corte federale boccia dazi di Trump: "Illegali"Usa, Corte federale boccia dazi di Trump: "Illegali"
mondo
Usa, Corte federale boccia dazi di Trump: "Illegali"
00:01:00 min
| 6 ore fa
Casa Bianca, polemica per la scelta di revocare i visti ai delegati palestinesiCasa Bianca, polemica per la scelta di revocare i visti ai delegati palestinesi
mondo
Casa Bianca, polemica per la scelta di revocare i visti ai delegati palestinesi
00:02:21 min
| 8 ore fa
