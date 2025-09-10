Sky Tg24 Mondo, l'attacco israeliano a Doha e l'escalation in medioriente

00:38:05 min
|
2 ore fa
Sumud Flotilla: "Altra barca colpita da sospetto raid drone"
mondo
Sumud Flotilla: "Altra barca colpita da sospetto raid drone"
00:01:00 min
| 24 minuti fa
Attacco Qatar, Trump: iniziativa di Netanyahu, non mia
mondo
Attacco Qatar, Trump: iniziativa di Netanyahu, non mia
00:01:49 min
| 2 ore fa
Israele ha colpito la città di Doha
mondo
Israele ha colpito la città di Doha
00:01:37 min
| 11 ore fa
Crisi Francia, Macron nomina Lecornu nuovo primo ministro
mondo
Crisi Francia, Macron nomina Lecornu nuovo primo ministro
00:01:48 min
| 12 ore fa
Guerra Medioriente, Flotilla: barca colpita da drone sospetto
mondo
Guerra MO, Flotilla: barca colpita da drone sospetto
00:01:49 min
| 15 ore fa
Timeline, Flotilla colpita da un drone e la crisi di governo in Francia
mondo
Timeline, Flotilla colpita da un drone e la crisi di governo in Francia
00:26:16 min
| 14 ore fa
Etiopia, inaugurata sul Nilo la Grande Diga del Rinascimento
mondo
Etiopia, inaugurata sul Nilo la Grande Diga del Rinascimento
00:01:00 min
| 16 ore fa
Nepal, premier si dimette, assaltati Parlamento e palazzi governo
mondo
Nepal, premier si dimette, assaltati Parlamento e palazzi governo
00:01:45 min
| 15 ore fa
Usa, a Chicago prende il via l'Operazione Midway Blitz"
mondo
Usa, a Chicago prende il via l’Operazione Midway Blitz"
00:01:00 min
| 16 ore fa
Qatar, esplosione a Doha: attaccata la sede di Hamas
mondo
Qatar, esplosione a Doha: attaccata la sede di Hamas
00:01:00 min
| 16 ore fa
Londra, sciopero dei trasporti: bloccata la metropolitana
mondo
Londra, sciopero dei trasporti: bloccata la metropolitana
00:01:00 min
| 18 ore fa
Gaza, attacco israeliano distrugge la Torre Israa
mondo
Gaza, attacco israeliano distrugge la Torre Israa
00:01:00 min
| 19 ore fa
