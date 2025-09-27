Sky Tg24 Mondo, Netanyahu parla all'Onu ma è isolato

00:35:38 min
|
1 ora fa
Los Angeles, proprietario autolavaggio fa causa al governo per 50 mlnLos Angeles, proprietario autolavaggio fa causa al governo per 50 mln
mondo
Usa, 79enne denuncia agenti ICE per 50 milioni di dollari
00:01:00 min
| 47 minuti fa
Sky Tg24 Numeri, la missione della Global Flotilla e la guerra dei daziSky Tg24 Numeri, la missione della Global Flotilla e la guerra dei dazi
mondo
Sky Tg24 Numeri, la missione della Global Flotilla e la guerra dei dazi
00:24:21 min
| 1 ora fa
Gaza, Netanyahu contestato all'Onu: Israele andrà avantiGaza, Netanyahu contestato all'Onu: Israele andrà avanti
mondo
Gaza, Netanyahu contestato all'Onu: Israele andrà avanti
00:01:42 min
| 10 ore fa
Medioriente, le famiglie degli ostaggi contestano NetanyahuMedioriente, le famiglie degli ostaggi contestano Netanyahu
mondo
Medioriente, le famiglie degli ostaggi contestano Netanyahu
00:02:08 min
| 10 ore fa
Netanyahu all'Onu: "7 ottobre commessi atti indicibili"Netanyahu all'Onu: "7 ottobre commessi atti indicibili"
mondo
Assemblea Onu, l'intervento di Netanyahu
00:01:00 min
| 14 ore fa
Ue presenta il piano di difesa anti-russa Guardia dell'EstUe presenta il piano di difesa anti-russa Guardia dell'Est
mondo
Ue presenta il piano di difesa anti-russa Guardia dell'Est
00:02:03 min
| 14 ore fa
Giusti, ISPI: Moldavia tra Ue e RussiaGiusti, ISPI: Moldavia tra Ue e Russia
mondo
Giusti, ISPI: Moldavia tra Ue e Russia
00:02:35 min
| 14 ore fa
Droni, esperto: difese europee non sono sufficientiDroni, esperto: difese europee non sono sufficienti
mondo
Droni, esperto: difese europee non sono sufficienti
00:03:26 min
| 16 ore fa
Violente proteste nella capitale del MadagascarViolente proteste nella capitale del Madagascar
mondo
Madagascar, scontri durante proteste per blackout e acqua
00:01:00 min
| 16 ore fa
Germania, esercito si esercita per difesa dai droniGermania, esercito si esercita per difesa dai droni
mondo
Germania, esercitazioni militari per scenari di minaccia
00:01:00 min
| 16 ore fa
Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano salaOnu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala
mondo
Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala
00:00:34 min
| 17 ore fa
Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazioneNetanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione
mondo
Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione
00:00:32 min
| 17 ore fa
