Sky TG24 Mondo: puntata del 25 settembre 2025

00:37:06 min
|
47 minuti fa
Trump: non lascerò che Israele annetta la CisgiordaniaTrump: non lascerò che Israele annetta la Cisgiordania
mondo
Trump: non lascerò che Israele annetta la Cisgiordania
00:01:47 min
| 47 minuti fa
Oltre 700 profughi palestinesi in fuga da gaza cityOltre 700 profughi palestinesi in fuga da gaza city
mondo
Oltre 700 profughi palestinesi in fuga da Gaza City
00:01:37 min
| 10 ore fa
Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioniGlobal Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioni
mondo
Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo, no mediazioni
00:01:48 min
| 12 ore fa
Danimarca, nuova violazione dei cieli Nato da droni non identificatiDanimarca, nuova violazione dei cieli Nato da droni non identificati
mondo
Danimarca, violazione cieli Nato da droni non identificati
00:01:53 min
| 12 ore fa
FL YEMENFL YEMEN
mondo
Yemen, Israele bombarda quartier generale Houthi
00:01:00 min
| 13 ore fa
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigioneSarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
mondo
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
00:01:45 min
| 13 ore fa
Francia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcereFrancia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcere
mondo
Francia, ex presidente Sarkozy: condanna a 5 anni di carcere
00:01:00 min
| 14 ore fa
Timeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso FlotillaTimeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso Flotilla
mondo
Timeline, fregate Marina Militare navigano verso Flotilla
00:26:39 min
| 14 ore fa
Global Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenzeGlobal Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenze
mondo
Flotilla: Israele non ci fermerà, pressing per fine violenze
00:00:31 min
| 14 ore fa
ERROR! FL PASTI INDONESIAERROR! FL PASTI INDONESIA
mondo
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
00:01:00 min
| 15 ore fa
ERROR! FL COPENAGHENERROR! FL COPENAGHEN
mondo
Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto
00:01:00 min
| 16 ore fa
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigenoEverest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
mondo
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
00:00:46 min
| 16 ore fa
