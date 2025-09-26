Chiudi Menu
Sky TG24 Mondo: puntata del 25 settembre 2025
00:37:06 min
|
47 minuti fa
mondo
Trump: non lascerò che Israele annetta la Cisgiordania
00:01:47 min
| 47 minuti fa
mondo
Oltre 700 profughi palestinesi in fuga da Gaza City
00:01:37 min
| 10 ore fa
mondo
Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo, no mediazioni
00:01:48 min
| 12 ore fa
mondo
Danimarca, violazione cieli Nato da droni non identificati
00:01:53 min
| 12 ore fa
mondo
Yemen, Israele bombarda quartier generale Houthi
00:01:00 min
| 13 ore fa
mondo
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
00:01:45 min
| 13 ore fa
mondo
Francia, ex presidente Sarkozy: condanna a 5 anni di carcere
00:01:00 min
| 14 ore fa
mondo
Timeline, fregate Marina Militare navigano verso Flotilla
00:26:39 min
| 14 ore fa
mondo
Flotilla: Israele non ci fermerà, pressing per fine violenze
00:00:31 min
| 14 ore fa
mondo
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
00:01:00 min
| 15 ore fa
mondo
Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto
00:01:00 min
| 16 ore fa
mondo
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
00:00:46 min
| 16 ore fa
