Sopralluoghi in Portogallo a 18 anni da scomparsa di Maddie

Nuovo capitolo nel cold case di Maddie McCann, la piccola di tre anni, sparita mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo 18 anni fa. Un drappello di poliziotti tedeschi è arrivato a Praas Dolos nel Portogallo meridionale, per nuovi rilievi d'indagine in 2 pozzi. La polizia portoghese affianca gli investigatori tedeschi nei sopralluoghi, nella zona di campagna adiacente la casa, che fu affittata quell'estate dai genitori di Maddie. Le nuove ricerche nascono dalla conferma e dalla ferma convinzione degli inquirenti tedeschi che Christian Bruckner, oggi quarantasettenne, sia il colpevole. Con un passato di accuse e condanne per violenze sessuali e furti nel Portogallo e Germania, Bruckner, mentre era in carcere in Bassa Sassonia, avrebbe confidato ad un compagno di cella un episodio del 2007. Quell'anno mentre faceva il cameriere a pochi chilometri dove la famiglia McCann aveva in vacanza preso in affitto un appartamento in un residence, era entrato per rubare in un appartamento e aveva rapito proprio dallo stesso appartamento una bimba. Per gli investigatori quella bimba sarebbe Maddie. Già quell'estate i sospetti caddero su di lui, ma nessuna prova schiacciante lo inchiodò. Ora seguendo le rivelazioni del compagno di cella in nuovi sopralluoghi in cerca dei resti della piccola Maddie, che potrebbero trovarsi nel covo usato da Bruckner 18 anni fa.