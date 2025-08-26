Spagna, a Buñol tutto pronto per la festa della Tomatina

00:01:00 min
|
1 ora fa

Il 26 agosto, numerose gru hanno scaricato tonnellate di pomodori a Buñol, in Spagna, in vista della tradizionale battaglia del 27 agosto. Il vicesindaco Sergio Galarza ha dichiarato che la festa simboleggia la rinascita dei valenciani dopo le alluvioni del 2024. La Tomatina nacque da una lite spontanea nel 1945; fu poi vietata dal dittatore Franco, per poi tornare negli anni ‘80. Nel 2024 vi hanno preso parte oltre 22.000 persone. I pomodori usati sono coltivati per l’occasione e non sono commestibili.

