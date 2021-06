La gelosia sarebbe il movente dell'aggressione nella villa di Ibiza, durante un evento. La dinamica non è ancora chiara, ma c'era una festa in una villa affittata per l'occasione. Diverse, le persone invitate. All'improvviso, secondo alcuni racconti, qualcuno avrebbe fatto irruzione, e gli invitati avrebbero sentito i colpi di pistola. Feriti due italiani, non si sa se in vacanza o se residenti. Uno, l'organizzatore della festa, di 28 anni, è in gravi condizioni. È stato operato per 6 ore, ma ancora rimane in condizioni molto serie. L'altro, in maniera lieve. Ricercato un altro italiano di 33 anni. Secondo la Guardia Civil, che sta portando avanti le indagini, i motivi sarebbero di natura passionale, forse una ragazza contesa. Solo pochi giorni fa, un altro caso di cronaca a Ibiza: i corpi di una ragazza e un ragazzo, sono stati ritrovati vicino ad un hotel, doppia cittadinanza per lei italiana e spagnola, per lui invece marocchina. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio, lui l'avrebbe spinta dalla finestra.