L’11 giugno a Graz, in Austria, una folla ha deposto fiori e candele davanti alla scuola dove il 10 giugno un ex studente di 21 anni ha ucciso dieci persone. Squadre di supporto psicologico hanno assistito i passanti in lacrime. La polizia indaga sui motivi del gesto del 21enne, che si è tolto la vita dopo la strage. L’attacco, compiuto con un fucile e una pistola, è tra i più gravi della storia recente del Paese.