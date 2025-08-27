Sparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermato

00:01:25 min
1 ora fa

Il 27 agosto un uomo armato ha aperto il fuoco vicino alla Annunciation Church e alla scuola cattolica adiacente di Minneapolis, negli Stati Uniti. Secondo i media, lo sparatore è stato neutralizzato e non rappresenta più una minaccia per la comunità. Sul posto sono intervenute Fbi, polizia e ambulanze, mentre alunni e insegnanti stavano partecipando alla messa. Non è chiaro quale sia il movente e quante persone siano state colpite. Il governatore del Minnesota Tim Walz ha espresso vicinanza alle vittime, definendo l’attacco un atto orribile di violenza. .

Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in MediorienteTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
mondo
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
00:31:24 min
| 50 minuti fa
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflittoTimeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
mondo
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
00:23:12 min
| 1 ora fa
Truppe russe entrano nella regione di DniproTruppe russe entrano nella regione di Dnipro
mondo
Truppe russe entrano nella regione di Dnipro
00:02:08 min
| 1 ora fa
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersiFrana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
mondo
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e KelceTrump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
mondo
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
00:00:25 min
| 2 ore fa
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anniScoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
mondo
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
00:01:00 min
| 2 ore fa
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersiIndia, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
mondo
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendi in Spagna: persi un milione di ettari in EuropaIncendi in Spagna: persi un milione di ettari in Europa
mondo
Incendi in Spagna: persi un milione di ettari in Europa
00:00:20 min
| 3 ore fa
mondo
Tomatina, festa di pomodori a Buñol con bandiere palestinesi
00:01:00 min
| 3 ore fa
India, edificio crolla a Madhopur a causa dei monsoniIndia, edificio crolla a Madhopur a causa dei monsoni
mondo
India, edificio crolla a Madhopur a causa dei monsoni
00:00:17 min
| 5 ore fa
mondo
Meloni: "Ue condannata a irrilevanza geopolitica"
00:00:16 min
| 5 ore fa
Australia, scuolabus si schianta: morta una bambinaAustralia, scuolabus si schianta: morta una bambina
mondo
Australia, scuolabus si schianta: morta una bambina
00:01:00 min
| 6 ore fa
