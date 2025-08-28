Chiudi Menu
News
Mondo
Sparatoria Minneapolis, uccide due bambini e si suicida. Killer elogia autori stragi
00:01:36 min
|
1 ora fa
mondo
Inondazioni nel Kashmir, spazzate via decine di case
00:01:00 min
| 4 minuti fa
mondo
Argentina, lancio di pietre contro Milei a Buenos Aires
00:00:36 min
| 42 minuti fa
mondo
Guerra Ucraina, notte di raid russi su Kiev, almeno 12 morti
00:01:42 min
| 26 minuti fa
mondo
Ucraina, attacco con droni russi a Kiev: morti e feriti
00:00:42 min
| 1 ora fa
mondo
Von der Leyen: “Sono scioccata dall’attacco a Kiev”
00:01:10 min
| 44 minuti fa
mondo
Guerra Ucraina, notte di raid russi su Kiev, almeno 12 morti
00:01:44 min
| 1 ora fa
mondo
Attacco russo a Kiev su condominio, morti e feriti
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Pakistan, le inondazioni nel distretto di Narowal, in Punjab
00:01:21 min
| 1 ora fa
mondo
Israele, proteste davanti alla residenza di Netanyahu
00:00:38 min
| 1 ora fa
mondo
Usa, sparatoria scuola a Minneapolis: morti e feriti
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Atterraggio d'emergenza a Oak Island, salvataggio del pilota
00:01:09 min
| 2 ore fa
mondo
Medioriente, Trump chiama Tony Blair alla Casa Bianca
00:01:48 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
Vertice Trump-Putin
18 video
|
Mondo
