Sparatoria Minnepolis, due bimbi uccisi in scuola cattolica

2 ore fa

L'ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti, questa volta a Minneapolis, presso l'Annunciation Catholic School, una scuola cattolica privata con 400 studenti che va dalla materna fino alle medie. La sparatoria è iniziata intorno alle 08:30 del mattino, mentre i bambini attendevano la tradizionale messa, che celebra l'inizio dell'anno scolastico. Fra le vittime c'è un bambino di otto anni e uno di 10. L'omicida ha 23 anni, si chiama Robin Westman, e con un fucile d'assalto semiautomatico, una pistola e un fucile a pompa, tutte armi comprate legalmente, ha iniziato a sparare per circa due minuti contro le finestre della cappella scolastica dove si trovavano gli studenti. "L'attentatore aveva un fucile, una pistola con sé e questo è un atto deliberato di violenza contro bambini innocenti". Con vestiti neri, Westman ha poi rivolto l'arma contro di sé, dopo aver concluso la sparatoria. Secondo le autorità di polizia aveva frequentato lo stesso istituto scolastico e non aveva precedenti penali. La madre, una dipendente scolastica in pensione, secondo i registri della Corte ha richiesto un cambio di nome per Westman nel 2019, inquanto nato uomo si identificava come donna. Secondo il capo della polizia di Minneapolis, la sparatoria è un gesto incomprensibile di deliberata violenza, mentre i bambini cercavano di mettersi al sicuro tra i banchi della Chiesa. Il movente rimane ancora sconosciuto, ma Westman non avrebbe avuto complici, dichiara la polizia. L'FBI ha detto che sta indagando sulla sparatoria come un atto di terrorismo interno e crimine d'odio contro i cattolici. Westman avrebbe pubblicato online un manifesto poco prima della sparatoria che gli investigatori stanno ora controllando. Nel frattempo grande il cordoglio negli Stati Uniti, mentre il Presidente Donald Trump ha ordinato bandiera a mezz'asta in tutto il paese fino a domenica, compresa la Casa Bianca, in segno di lutto per le vittime di questa sparatoria. .

