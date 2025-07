Sparatoria in pieno giorno a Manhattan, nel cuore di New York, in un grattacielo che ospita diverse società finanziarie. Un 27enne con "problemi mentali", secondo la polizia, è entrato e ha aperto il fuoco prima di uscire e aggirarsi armato per le strade della città. Ha ucciso a sangue freddo un poliziotto di servizio all'ingresso e poi altre 4 persone. In seguito si è tolto la vita.