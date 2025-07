Sparatoria New York, vendetta contro NFL il movente?

Le risposte alle domande sul movente potrebbero essere nelle tre pagine che la polizia di New York ha trovato nel portafoglio di Shane Devon Tamura, autore della sparatoria a Park Avenue. Shane cita diverse volte la CTE, l'encefalopatia traumatica cronica, una patologia causata da ripetuti traumi cranici di cui soffriva l'assassino, un problema cerebrale, conseguente ai colpi violenti e reiterati a cui sono sottoposti i giocatori della National Football League. Nel documento il ventisettenne di Las Vegas, che aveva giocato a football alla Granada Hills Charter School di Los Angeles nel 2015, si scusa e chiede di studiare il suo cervello dopo la morte, spiegando di fatto anche il suicidio. Il biglietto avverte anche chi volesse mettersi contro la NFL, sostenendo che finirebbe per essere schiacciato. In un'altra riga Tamura fa riferimento all'ex lineman dei Pittsburgh Steelers, Terry Long, morto suicida nel 2005 dopo aver bevuto dell'antigelo. Per l'AP, nel certificato di morte le lesioni cerebrali legate al football sono state elencate come uno dei fattori che hanno contribuito alla sua morte. Potrebbe dunque essere stato un gesto di vendetta contro la National Football League, la più grande lega professionistica al mondo di football americano, il motivo della mattanza. La NFL, si legge ancora nelle pagine, ha nascosto i pericoli per il nostro cervello per massimizzare i profitti. La sparatoria avvenuta al 345 di Park Avenue, dove hanno sedi diverse e importanti ad aziende, tra cui oltre la NFL, Blackstone e KMG. Secondo il sindaco di New York, Eric Adams, Tamura sarebbe entrato per errore in un ascensore che non si ferma al piano dell' NFL e avrebbe dunque rinunciato a raggiungere la sua meta. Tamura non è il primo ex giocatore a soffrire di encefalopatia traumatica cronica, ma la NFL ha ammesso una probabile correlazione tra ripetute commozioni cerebrali, sportive e la malattia solo nel 2016.