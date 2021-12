Blue origin, a bordo la figlia di Alan Shepard. VIDEO

60 anni dopo il padre tocca alla figlia, una famiglia nello spazio. A bordo della navicella di Jeff Bezos, atterrata dopo 10 minuti di volo in orbita nel deserto del Texas, c'era anche lei, Laura Shepard, la nuova Shepard, figlia maggiore di quel Alan Shepard che per primo fu spedito in orbita dagli americani nel 1961. Il primo volo suborbitale nella NASA compiuto agli albori dell'era spaziale. E nel 2021 un nuovo primato, si tratta del primo equipaggio interamente composto da civili, a bordo della terza missione nello spazio della Blue Origin, la società di turismo spaziale di proprietà di Jeff Bezos. Due ospiti, la Shepard e la star del football americano Michael Strahan, e quattro clienti facoltosi e meno conosciuti che hanno pagato somme non rivelate, ma certamente ingenti, per i loro posti su New Shepard. Al termine del volo Bezos è arrivato con i membri della squadra di recupero di Blue Origin per salutare e abbracciare i viaggiatori spaziali. Sorridente nella sua tuta di volo blu Laura Shephard Churchley ha raccontato la sua gioia e meraviglia nel vedere l'oscurità dello spazio all'interno della capsula. Insomma, non ha avuto timori. È andata diversamente dal padre, stipato dentro un'angusta capsula, emblematiche furono le sue parole poco prima del lancio, tra nervosismo, goliardia e un po' di paura: "Per favore buon Dio, fa che non mandi tutto all'aria". All'aria alla fine c'è andato e tornato e ora, 60 anni dopo, pure la figlia.