Spazio, le telecamere di Sky Tg24 a Rostock per gli addestramenti astronauti Esa

Ci troviamo a bordo di una barca sul Mar Baltico, a ridosso del porto di Rostock, cittadina tedesca, a 2 ore di macchina da Amburgo. Quello che state vedendo alle nostre spalle è un addestramento di sopravvivenza in mare. Protagonisti: 8 astronauti. Si tratta del corpo di riserva di astronauti dell'ESA, che per la prima volta ha aperto questa delicata fase di addestramento a cineoperatori e giornalisti. E dunque Sky Tg24 è in grado di documentare queste fasi in esclusiva. Tra gli astronauti che vedete in mare ci sono anche gli italiani Anthea Comellini e Andrea Patassa, che sono stati selezionati alla fine del 2022 e che fanno appunto parte del corpo di riserva. Per loro è la seconda fase dell'addestramento, realizzato grazie al contributo e al sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Li abbiamo incontrati prima di iniziare questa prova di sopravvivenza in mare, ci hanno detto che erano contenti e anche molto emozionati di partecipare a questa prova pratica della durata di circa 3 ore. Dovranno simulare il fatto di essere ammarati, con la loro navicella, non nel punto stabilito e quindi devono aspettare l'arrivo dei soccorsi. Tra le situazioni che si troveranno ad affrontare, grazie anche agli addestratori del centro tedesco che li aiuta a prepararsi, un compagno che cade in mare, che deve essere quindi recuperato, e anche il fatto che loro stessi vengano recuperati da un elicottero. Dicevamo, durata di 3 ore per questo addestramento. Simuleranno anche un'altra situazione, cioè essere rinchiusi in un hangar e avere un'emergenza legata al fuoco, quindi doversi orientare in mezzo al fumo. E chiaramente sono tutte prime fasi di un addestramento che poi verrà completato quando verranno assegnati a una missione, quindi a una navicella che li porterà o in orbita bassa verso la Stazione Spaziale Internazionale o oltre. Qui da Rostock per il momento è tutto. .