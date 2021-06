Florida, bagnanti vengono circondati da squali. VIDEO

Diversi squali martello sono stati avvistati nei pressi della spiaggia di Pensacola, in Florida, mentre nuotavano in circolo intorno ad alcuni bagnanti. Gli animali, che di norma sono abbastanza innoqui nei confronti degli umani, nuotano molto vicino ai gommoni sui quali si trovano i bagnanti, che reagiscono con grida di stupore. "Nessuno degli squali è stato aggressivo e le grida erano più di sorpresa che di paura" ha speigato Jacqueline Lesso, che ha girato il video. Credit: Jacqueline Lesso via Storyful.