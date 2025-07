Srebrenica, 30 anni dal genocidio di 8000 bosniaci-musulmani

Chi sopravvive a un genocidio resta vivo solo sulla carta, come Sifika, Aisha, Fadila, Nura vive, ma da trent'anni congelate nel dolore di quell'undici luglio del 1995 quando i loro figli, mariti, fratelli, cugini, furono trucidati a sangue freddo a Srebrenica, dalle milizie serbo-bosneche di Ratko internazionale, anni che hanno visto le condanne all'ergastolo per Mladic, ora ottantatreenne, e per l'ex leader serbo bosniaco Radovan Karadzic, ora ottantenne, per crimini di guerra e genocidio. Una macchia indelebile sulla divisa dei caschi blu olandesi presenti come forza di peacekeeping nell'enclave musulmana abitata da oltre 40000 persone nella Bosnia Orientale, all'epoca dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite, ma questo non bastò a salvare i civili sfollati che lì si erano rifugiati. Non impedì quel massacro di oltre 8000 tra uomini e ragazzi. La città. fu assaltata dalle forze serbo bosniache del generale Mladic. I civili affamati e disperati si arresero dietro la falsa promessa di avere la vita salva, ma era una trappola mortale. Furono tutti giustiziati i corpi gettati in fosse comuni. Nonostante le condanne e le scuse, le donne di Srebrenica non hanno mai dimenticato cosa accadde sotto gli occhi del mondo. Hanno chiesto giustizia e verità e hanno chiesto di poter seppellire i corpi dei loro cari. Non tutto è stato ottenuto da tutti. Nel memoriale della città le 7000 lapidi sono una cicatrice bianca sul grande prato verde ogni anno lo strazio del più grave genocidio europeo del dopoguerra. Ancora oggi 1000 persone risultano disperse e non possono essere piante su una tomba. Ancora oggi i leader politici della Repubblica Serbia di Bosnia ed Erzegovina rifiutano la definizione di genocidio e minimizzano il massacro. Francesca Celsosimo, Set G 24. .